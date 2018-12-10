الملكة اليزابيث عاصرت في حياتها 13 رئيسا أمريكيا (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الملكة إليزابيت، ملكة إنجلترا، رمز وقار وحشمة والتزام بالأعراف والتقاليد ، هذه الملكة المولودة في سنة 1926 ، لم تزعزع هيبتها يوماً واحداً ، وفي عمرها الطويل ، عاصرت حقبات زمنية مختلفة ، ورؤساء كثر أيضاً ، فهي مثلاً مر عليها 13 رئيساً أمريكيا منذ بداية ظهورها العلني معظمهم توفوا ، كان آخرهم الرئيس الأمركي جورج بوش الأب ..

بدأت الملكة اليزابيث، علاقاتها برؤساء أمريكا، فى عهد هاريى ترومان، الرئيس الـ33 للولايات المتحدة.

و قبله التقت الرئيس الأمريكي "هربرت هوفر" بعد ترك منصبه بـ 20 عاما.

كما عاصرت من بعده، الرئيس دوايت ايزنهاور الرئيس الـ34، وكان قائدا عاماً في جيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد ذلك جاء جون كينيدي، الرئيس الـ35 الذى خدم فى ذروة الحرب الباردة، وتولى منصبه عام 1961، وحتى اغتياله 1963.

كما التقت ملكة بريطانيا، الرئيس ريتشارد نيكسون.

والتقت جيرالد فورد، الذي كان الرئيس الـ38 لأمريكا ومحامي و عضو مجلس النواب. الذي توفي في ديسمبر 2006 .

ومن خلفه الرئيس الأمريكى الـ39، جيمى كارتر.

كما عاصرت الرئيس الأمريكي رونالد ريجان الرئيس الـ40.

والتقت كلا من بوش الأب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة من عام 1989 إلى 1993.

وبيل كلينتون الرئيس الـ42 للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001.

وبوش الابن الذي حكم البلاد في فترة حرجة حيث تعرضت نيويورك لهجوم القاعدة على برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، أعلن بعدها عن الحرب على الإرهاب في أفغانستان سنة 2001 وبعدها حرب العراق سنة 2003.

والتقت خلال السنوات القليلة الماضية أيضا مع الرئيس باراك أوباما الرئيس الأول ذو الأصول الإفريقية .

وأخيرا الرئيس الـ45 للولايات المتحدة دونالد ترامب.

مصدر الصور: @youm7 على تويتر

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