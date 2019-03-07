وسط أنباء عن خلافاتهما.. ميدلتون وماركل تجتمعان (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أنباء عن خلافاتهما، التقت الدوقتان كيت ميدلتون وميغان ماركل للمرة الأولى منذ عيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال حضورهما احتفالاً بالذكرى الخمسين لتنصيب الأمير تشارلز أميراً لويلز في قصر باكنغهام أمس.

وفي التفاصيل، فقد أطلّت كيت وميغان بلوكين مختلفين كُلياً، فاعتمدت دوقة ساسكس ميغان ماركل البالغة من العمر 37 عاماً، مكياجاً ارتكز على الكونتورينع والألوان البرونزية، أما دوقة كامبريج كيت ميدلتون، الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، فقد اختارت لوكاً كلاسكياً ارتكز على الألوان الزهرية، وارتدت فوقه معطفا أبيضا. وكان من الملاحظ أنهما تبادلتا حديثا وديا في الحفل، كما تبادلتا الابتسامات.

(مصدر الصورة: lbcgroup)

(مصدر الصورة: lbcgroup)

مصدر الصورة: sayidaty

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