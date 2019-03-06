ممثلة تطيحُ بزوكربيرغ وتسلبه لقباً حمله لسنوات!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعدما حمل مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ لقب أصغر ملياريدير عصامي حول العالم لسنوات عديدة، أتت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لتتخطى الأخير، وتنتزع منه اللقب، لتصبح أصغر مليارديرة عصامية حول العالم.

وبحسب قائمة "فوربس"، فإنّ "جينر البالغة من العمر 21 عاماً، تملك ثروة تصل إلى 1 مليار دولار، ولك من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها كايلي كوزميتكس"، متفوقة بذلك على زوكربيرغ الذي استطاع تكوين هذه الثروة منذ 11 عاماً، عندما كان عمره 23 عاماً.

جينر تعلق

وعقب التصنيف الجديد الذي صدر، أمس الثلاثاء، أعربت جينر في تصريح لمجلة "فوربس" عن سعادتها باللقب الجديد، وقالت: "لم أكن أتوقع شيئاً، لكني أشعر بشعور جيد الآن".

وأوضحت النجمة الأمريكية أنّ "الفضل في نجاحها يرجع إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضمنت لها قاعدة واسعة من العملاء قبل حتى أن تصنع مجموعتها أول منتج".

(كايلي جينر - مارك زوكربيرغ

مصدر الصور: f3nws - Recode

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