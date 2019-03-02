أمازون تدخل عالم البقالة بإطلاق محلات بأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ول ستريت جورنال)

يبدو أن المدن الاميركية الكبرى ستشكل سوقاً جديدة لشركة أمازون التي تعتزم افتتاح العشرات من متاجر البقالة "الدكاكين" في تلك المدن.

فالشركة العملاقة والرائدة في مجال بيع التجزئة عبر الإنترنت تتطلع إلى توسيع نطاق عملها في قطاع الأغذية من خلال مشروعها الجديد، في محاولة لتلمس المزيد من احتياجات المستهلكين.

وتخطط الشركة لافتتاح أول محل لها في لوس أنجلوس هذا العام، وقد وقعت بالفعل عقودا لاستئجار مكانين على الأقل، بدون أن يضيف الشخص الذي تحدثت إليه الصحيفة أي تفاصيل.

وتدرس شركة أمازون حاليا شراء سلسلة محلات بقالة إقليمية وضمها إلى المشروع الجديد وهو ما يمكن أن يعزز السلسلة الجديدة التي تنوي إطلاقها.

ويعد توجه أمازون إلى تجارة التجزئة المادية أحدث خطوة في تاريخها، وهي بذلك تذهب بعيدا عما اعتادت عن بيعه من كتب وموسيقى عبر الإنترنت.

وليس من الواضح ما إذا كانت المتاجر الجديدة، التي ستساعد الشركة على إيجاد أصول مادية لها على الأرض، ستحمل اسم "أمازون" أم لا.

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