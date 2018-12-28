7 أحداث فنية كانت حديث السوشيال ميديا في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @zahrat_khaleej )

أخبار خطبة وزواج وأخرى مصالحات وخلافات .. عام حافل بالأحداث الفنية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح على رأس ما يتحدث عنه الناس .. اليكم أهم أحداث فنية كانت متداولة في سنة 2018

عمرو دياب ودينا الشربيني

بقيت قصتهم حديث الناس على مدار عام 2018، خصوصاً بعد انتشار صورهما معاً في أكثر من مناسبة، وخروج عمرو دياب عن صمته ليؤكد لأول مرة حبه لدينا عندما دعاها أمام الجمهور في حفل شهدته إحدى الجامعات المصرية إلى المسرح وأهداها أغنية برج الحوت

إليسا تصارح جماهيرها وتحدثهم عن آلام السرطان

حقق خبر إصابة أليسا بالسرطان أعلى نسب المشاهدات، الذي كشفت عنه خلال فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"

خطبة كاظم الساهر

شكل خبر خطبته على التونسية سارة، حالة من الصدمة غير المتوقعة لدى معجباته، الأمر الذي حول الخبر إلى ترند خاصة بعد أن قال في إحدى حفلاته: "كل الموضوع إني لبست سارة خاتم الخطبة.. وإذا تزوجت بخبر الجميع"

حلا شيحة والحجاب

بعد اعتزال لسنوات وزواج واستقرار في كندا وإنجاب وارتداء الحجاب ثم النقاب.. خلعت حلا الحجاب وتراجعت عن الاعتزال وقررت العودة للفن، وغادرت كندا وزوجها لتستقر إلى جانب عائلتها في مصر.

صلح زياد الرحباني وفيروز

بعد سنوات من المقاطعة، حصل الصلح بين السيدة فيروز ونجلها زياد الرحباني، ليتحول الخبر إلى ترند

مصدر الصورة : arab48.com

إهانة شيرين لـ النيل

علقت شيرين في حفل لها على أغنيتها "مشربتش من نيلها" بالقول مازحة: "متشربيش من النيل.. دا كلو بلهاريسيا".. الأمر الذي دفع الكثيرين لمهاجمتها، وظلت الأزمة تكبر حتى تم استجوابها من قبل النقابة ودافعت عن نفسها

فستان رانيا يوسف

بعد ارتدائها فستاناً غير لائق في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. أثارت رانيا ضجة كبيرة وأصبح فستانها على كل لسان، حتى اعتذرت وحل الأمر ودياً بعد رفع قضية عليها

مصدر الصور : @zahrat_khaleej

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