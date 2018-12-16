بالصور: قبر الفنان المصري حسن كامي مرصع بالذهب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم وصيته بعدم إقامة عزاء خاص له، إذ أن قبر الفنان المصري الراحل حسن كامي أثار الإنتباه، فقد تميز بالفخامة وبدا "ملكيا" ومرصعًا بماء الذهب، كما لوحظ داخله وجود “صالون” من النوع الفخم، لاستقبال الزوارالقادمين للعزاء.

وتلقى المشيعون لجنازته، العزاء في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة عبدالدايم إيناس.

كما حضر الجنازة الفنان بسام رجب والفنان شريف خيرالله، وقد حرص على التواجد مع وزيرة الثقافة في العزاء، كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمي جابر البلتاجي، وعدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.

وكان الفنان الأوبرالي قد رحل عن عالمنا فجر الجمعة، بعد أزمة صحية طارئة في منزله، عن عمر ناهز 82 عامًا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل حسن كامي كان مسلسل “قلبي معي”عام 2017، حيث ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.

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مصدر الصور: إرم نيوز