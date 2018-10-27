بطل مسلسل "صراع العروش" يدخل القفص الذهبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن نجم مسلسل "صراع العروش" الشهير، الأيسلندي هافثور جوليوس بجورنسون، زواجه من صديقته كيلي هينسون، ونشر الزوجان صورة لهما من يوم الزفاف على تطبيق أنستقرام.

والتقى بطل "صراع العروش"، الذي يلقب بـ«الجبل»، شريكة حياته خلال 2017 في مطعم بكندا، وكانت الشابة تعمل نادلة في تلك الفترة، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أعلنا الزواج في أيسلندا.

ويصل طول بجورنسون، البالغ من العمر 29 عاما، إلى 2.06 متر تقريبا، بينما تقل عنه هينسون طولا بنصف متر تقريبا، حيث يصل طولها إلى 1.57 متر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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