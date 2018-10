المغنية الإيرلندية "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام بشكل مفاجئ

اعتنق الكثير من المشاهير عبر العالم الإسلام وكان أبرزهم الملاكم الأمريكي الشهير "علي كلاي"، ثم لحق به العديد من الرياضيين والمغنيين، فمن كان آخرهم؟

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة، الإيرلندية "سينيد أوكونور"، مساء الخميس 25 أكتوبر/ تشرين الأول اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد"، وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الإيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام..

وقالت "أوكونور" في منشورها: “أفخر باعتناقي الإسلام، هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”.

وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى “شهداء دافيد”، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد “Shuhada Davitt” صورة لها وهي ترتدي الحجاب، ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط افعل" ( Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).

مصدر الصورة (موقع bbc)

