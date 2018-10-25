وفاة مغني كندي خلال تصويره فيديو كليب على جناح طائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لقي المغني الكندي جون جيمس ماكموري مصرعه ، أثناء قيامه بالغناء على جناح طائرة محلقة، خلال تصوير فيديو كليب جديد كان المفروض صدوره قريبا.



وعلى الرغم من تدريبه "المكثف" على تلك المجازفة، لم يستطع ماكموري إتقانها أثناء التصوير، مما أدى لوفاته فورا.



وفقدت الطائرة الصغيرة التي وقف ماكموري على جناحها السيطرة، ولم يكن هناك متسع للوقت لماكموري لإطلاق مظلته الهوائية.

وكان جون قد نشر في الثالث من الشهر الماضي مقاطع من تصوير أغنيته القادمة على يوتيوب ، يظهر بعض المجازفات في القفز عن الطائرة من من منحدرات عالية .

وعثر على جثة المغني الشاب (34 عاما) في حقل شمالي مدينة فيرنون، بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

واتجه ماكموري للغناء بعد أن اعتزل ممارسة رياضة التزلج على الثلوج بسبب إصابة في الظهر، ولكنه لطالما أراد إضفاء طابع "جريء" لفيديواته.



وسبق لماكموري تصوير فيديو كليب بطريقة "السيلفي" أثناء التزلج من على هضبة ثلجية.

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