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وفاة بول ألين أحد مؤسسي ''مايكروسوفت''

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

أعلنت شركة ''فولكان للاستثمار'' وفاة أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت بول ألين، الاثنين، عن ناهز الـ 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.

وكان قد قام بول ألين بإنشاء شركة مايكروسوفت بالشراكة مع بيل غيتس، وهو من أغنى الأشخاص في العالم حيث قدرت ثروته بـ 13,5 مليار دولار أمريكي في عام 2010.

وأضافت الشركة التي يملكها ألين في بيان "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص مثله".
 
وكان ألين قد ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري إن السرطان الذي عولج منه في عام 2009 قد هاجمه مجددا .

 

 

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