وفاة الممثل المصري أحمد عبد الوارث

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي الممثل المصري أحمد عبدالوارث، الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، باحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية .

وكان يعانى من أزمات صحية فى الفترة الأخيرة .

ولد الفنان الراحل في 18 أكتوبر عام 1947 ، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية "دفعة" نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

وبدأ حياته الفنية في التلفزيون من خلال مسلسل "هروب" من إخراج نيازي مصطفى، ثم "زهرة الأسوار" و"المسافرون" و"أبرياء في قفص الاتهام" و"تمساح البحيرة" و"رحلة المليون".

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