وفاة أسطورة الفن الفرنسي "شارل أزنافور" عن عمر ناهز 94 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي الإثنين 01 أكتوبر/تشرين الأول الفنان الفرنسي ذو الأصول الأرمنية "شارل أزنافور" في فرنسا عن عمر ناهز 94 عاما. ولطالما وصف شارل ازنافور بأسطورة الفن الفرنسي، بفضل أغانيه التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم على غرار خذني Emmenez-moi ورأيت نفسي Je Me Voyais أو La Boheme. وفقا لما ذكره موقع "euronews".

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أزنافور يتربع على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين وحصل على جائزة هذه السلسلة في العام 1988 من قبل قناة CNN الأمريكية والتايمز. وفغي رصيد أزافور أكثر من 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، وزعت في 94 دولة. وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم وشارك في 60 فيلما. شارل أزنافور تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال، ثلاثة منهم من زوجته الأخيرة علا التي بقي معها 50 عاما.

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