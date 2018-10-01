مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018

أخبار الآن | بيروت - لبنان (رويترز)

توجت مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 وذلك خلال حفل ساهر تخلله منافسة 30 فتاة للفوز بتاج الجمال.

تولت ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة من أصل لبناني ريما فقيه تنظيم الحفل الذي شمل فقرات فنية وغنائية شارك فيها العديد من نجوم لبنان مثل راغب علامة ومايا دياب إضافة إلى المغني الكندي من أصل لبناني مساري والمغني الأمريكي من أصل مغربي فرنش مونتانا.

وبكلمات عفوية عبرت طالبة الصيدلة عن فرحتها بالفوز، حيث قالت إنها لا تعرف كيف فازت وماذا حدث بالتحديد.

وحلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الإعلامي جورج قرداحى والمغنية نانسي عجرم والممثلة نادين نجيم ومصمم الأزياء نيكولا جبران والممثل عادل كرم وخبير التجميل بسام فتوح ومصمم المجوهرات ضومط زغيب والموسيقي جي مانوكيان وملكة جمال العالم السابقة ديمي لي نيل بيترز.

وقبيل إعلان النتيجة استعرضت المتسابقات جمالهن بملابس السهرة ولباس البحر وجاوبن على أسئلة عامة وأخرى شخصية تعكس طبيعة شخصياتهن.

وتقاسم الإعلامي مرسال غانم وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال تقديم الحفل الذي حضره ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة والعديد من الشخصيات السياسية والعامة البارزة منها وزير السياحة أفيديس كيدانيان.

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