تسلا تخفض التكاليف بإغلاق متاجرها وتتحول للبيع على الانترنت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في خطوة استثنائية تهدف لخفض التكلفة ، أعلنت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية الخميس أنها ستغلق كل متاجرها وتنقل عمليات البيع حول العالم إلى المتجر الرقمي.

وجاء قرار "تسلا" في معرض إعلانها تخفيض سعر النسخة القياسية من سيارتها "موديل 3" إلى 35 ألف دولار بعدما كان تباع بحوالي 46 ألفا.

وقالت الشركة إن إغلاق المتاجر سيساعدها على بيع سياراتها بأسعار أقل.

وستمنح الشركة مهلة أسبوع لعملائها أو ألف ميل لاختبار السيارة قبل إعادتها إذا لم يعودوا يرغبون في الشراء.

وأشارت تسلا إلى أنها ستبقي على عدد قليل من المتاجر كمعارض ومراكز معلومات.

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