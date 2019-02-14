إيرباص تعلن وقف إنتاج طائراتها "A380" وتوقف تسليمها في 2021

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان اليوم الخميس وقف إنتاج طائرات "إيه380 " وتوقف تسليمها في عام 2021،

بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 طائرة من هذه الطائرات العملاقة.

وقال إيندرز في بيانه "نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات +إيه380+"، موضحا أن هذا ألأمر "يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021".

وكانت شركة طيران الإمارات طلبت بدلا من طائرات "ايه380"، شراء أربعين طائرة ً من نوع "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350".

ولم تـَذكـُر ايرباص قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضا.

وأوضحت المجموعة أنها "ستبدأ نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة".

لكنها أكدت أن "تزايد وتيرة (إنتاج طائرات) +ايه320+" والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة".

وكان هذا القرار متوقعا إذ إن مصير طائرة "إيه380" كان مرتبطا العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما "يؤمن رؤية للسنوات العشر المقبلة على الأقل"، كما قال إيندرز حينذاك.

لكن إيرباص لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.



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