الفالح يعلن زيادة احتياطات السعودية من النفط والغاز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، عن زيادة احتياطات المملكة العربية السعودية من النفط والغاز، وفقاً لمراجعة أجراها طرف مستقل.

وأوضح الفالح، أن احتياطيات النفط بلغت مع نهاية عام 2017 ما يقدر بـ 264 مليار برميل، إذ زادت الاحتياطيات بـ 2.2 مليار برميل، ومع احتساب الحقل المشترك مع الكويت تصبح 266 مليار برميل، مؤكداً أن آخر التدقيقات أثبتت أن شركة أرامكو هي أكثر شركات العالم قيمة

وأشار الفالح إلى أن زيادة احتياطات الغاز بلغت 17 تريليون قدم مكعب، وأصبحت الاحتياطيات 319.5 تريليون قدم مكعب، لاافتاً إلى أن التقييم المستقل أكد أن كل برميل من النفط تنتجه أرامكو هو الأكثر ربحية على مستوى العالم.



مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

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