"أوبر" تخسر مليار دولار خلال 3 أشهر

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية عن خسارتها مليار دولار في الأشهر الثلاثة الاخيرة من هذا العام بزيادةِ عشرين بالمئة مقارنةًً مع الربع السابق والتي بلغت قيمتُها ثمنمِئةٍ وواحد وتسعين مليون دولار، لكنها أقل من العام الماضي بـ سبعةٍ وعشرين بالمئة ..

وتتزامن الزيادة في هذه الخسائر مع ضعفِ نمو المبيعات في الشركة، التي بلغت 2.95 مليار دولار في الربع الثالث من 2018، بزيادة حوالي 5٪ فقط عن الربع السابق، وزيادة بأكثر من الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتقول الشركة الأمريكية، أنها تواصل الاستثمار في مجالات جديدة وخدمات جديدة تتراوح بين الدراجات البخارية وتوصيل البضائع. ولا تزال تنمو الشركة، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2.95 مليار دولار.

رغم ذلك، فإن هذه المكاسب قد انخفضت بنسبة 51%عن الربع السابق، مما يعني أن سرعة النمو قد انخفضت بشكل طفيف. وتحاول الشركة إدارة الخسارة الكبيرة من خلال تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه، وإظهار نمو سريع للمبيعات.

وتتوقع "أوبر" طرح حصة من أسهمها خلال عام 2019، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة في البورصة نحو 70 مليار دولار، مما يجعلها من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة.

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