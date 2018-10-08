أغنى رجل في العالم يربح 150 ألف دولار في كل دقيقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ساعدت طفرة في أسهم شركة "أمازون"، خلال الآونة الأخيرة، "جيف بيزوس"، على أن يصبح أغنى رجل على الأرض، فبعد تسلقه سلم الثراء عالميا، تصدر " بيزوس"، مؤسس شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة "فوربس" لأغنى 400 رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار..

وفي التفاصيل، نشرت مجلة "بزنس انسايدر" الأمريكية إحصائية مثيرة عن دخل "بيزوس" في العام والشهر واليوم والساعة، وحتى في الثانية، وتصل أرباح بيزوس سنويا إلى 78.5 مليار دولار، وفي الشهر الواحد 6.54 مليار دولار، وفي الأسبوع مليار ونصف دولار.



كما تصل أرباح "بيزوس" يوميا إلى 215 مليون دولار، وفي الساعة 8.961.187 مليون دولار، وفي الدقيقة 149.353 ألف دولار، وفي الثانية 2489 ألف دولار في الثانية، وكان مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس"، حل في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما، بثروة قدرها 97 مليار دولار، بعد أن أزاحه عن المرتبة الأولى مالك "أمازون"..



وجاء صاحب شركة "بيركشاير هاثاواي"، وارن بافيت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 88.3 مليار دولار، وهبط ترتيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المرتبة 259 في تصنيف"فوربس"، بعد أن كان بالمركز 248 في قائمة العام الماضي، لتقدر ثروته المالية بحوالى 3.1 مليار دولار..

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