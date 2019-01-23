لاجئ سوري أصبح حديث الأمريكيين.. فعل ما عجز عنه المسؤولون!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تزامناً مع الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، قرّر لاجئ سوري يدعى ياسين تيرو الذي يملك مطعم فلافل في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، تقديم خدمة غير مسبوقة للموظفين المتضررين من الإغلاق المستمر منذ اكثر من 34 أسابيع.

وكما هو معلوم، فإنّ العاملين في المؤسسات الفيدرالية يؤدون وظائفهم دون أي بدل مادي، فيما استفاد آخرون من إجازات طويلة غير مدفوعة الأجر.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإنّ "تيرو بدأ بتقديم وجبات مجانية للموظفين الفيدراليين، الذين يعملون منذ مدة دون صرف رواتبهم"، وقد أعلن عن مبادرته هذه عبر صفحة مطعمه "ياسين للفلافل" على "فيسبوك"، حيث قال: "الوجبات المجانية تشمل أيضا أبناء الموظفين.. الشرط الوحيد للاستفادة هو إبراز هوية تثبت اشتغال الشخص في الوظيفة الحكومية".

وأضاف: "هذا المنشور لنخبركم أننا فتحنا قلوبنا لموظفي الطبقة الوسطى، الذين تأثروا جراء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. نحن سعداء جداً لاستقبالكم وخدمتكم طيلة هذه الأيام دون أي مقابل.. تعالوا واستمتعوا مجاناً بأطباقنا".

ولاقت مبادرة تيرو استحساناً كبيراً من الموظفين الذين قدموا الشكر للاجئ السوري، في حين أبدى ناشطو "فيسبوك" تفاعلاً كبيراً مع منشور المطعم، وأثنوا على "كرم اللاجئ السوري"، فيما قال أحدهم أنّه "قام بعملٍ عجز عن مسؤولون كبار".

(اللاجئ السوري ياسين تيرو)

مصدر الصور: فيسبوك - YassinKnoxville@

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