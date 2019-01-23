تدهور صحة "الرجل الشجرة " تضطره للعودة للمستشفى مرة أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ا ف ب )

"الرجل الشجرة" البنغلاديشي عاد إلى المستشفى الأحد إثر تدهور وضعه الصحي، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسمي أبو بجاندر من بنغلاديش بالرجل الشجرة بسبب الثآليل الضخمة المنتشرة على جلده على شكل قشرة الأشجار.

وقد خضع أبو بجاندر لخمس وعشرين عملية جراحية منذ 2016 لإزالة هذه الثآليل من يديه ورجليه في مستشفى دكا الطبي الجامعي. وكان الأطباء على وشك إعلان نجاح العلاج المعطى للرجل قبل أن تدفع انتكاسة مفاجئة ببجاندر لترك المستشفى في مايو من دون إعلام الطاقم الطبي. لكن أعيد إدخاله الأحد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي مع ظهور ثآليل جديدة باتت تغطى كامل يدي هذا الرجل البالغ 28 عاماً ورجليه.

وقال بجاندر: "أخطأت بترك المستشفى. بحثت عن علاجات بديلة لكني لم أفلح في إيجاد أي منها. أدركت الآن أن كان علي البقاء ومتابعة العلاج هنا". وأوضح طبيب التجميل في المستشفى سامنتا لال سين أن الأطباء سيستأنفون العلاج "قريباً جداً"، مشيراً إلى أن الثآليل انتشرت إلى أماكن أخرى من جسمه.

وقا

ل سين لوكالة فرانس برس "طلبت من بجندر العودة في أقرب وقت ممكن. الآن علينا البدء من الصفر. علينا إجراء مزيد من العمليات الجراحية".

وتعهدت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة واجد بتغطية تكاليف علاج بجاندر بعدما حظيت حالته بتعاطف البلاد برمتها.

وأشار الطبيب سين إلى أن ما لا يزيد عن ستة أشخاص يعانون الحالة عينها حول العالم.

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