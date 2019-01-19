ترامب سيصدر "إعلانا هاما" بشأن الإغلاق الحكومي السبت

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

سيقوم اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار "إعلان هام" بشأن الإغلاق الحكومي والوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، الذي بدأ مع رفض ترامب التوقيع على قانون الموازنة الذي لم يتضمن خطته لانشاء جدار حدودي مع المكسيك، يدخل اليوم أسبوعه الخامس.

وكتب ترامب على تويتر "سأصدر إعلانا هاما بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق (الحكومي) بعد ظهر غد الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض"، من دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

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