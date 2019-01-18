ترامب يلزم الناتو بالدفع المادي

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدعم حلف شمال الأطلسي بشكل كامل ، لكنه مطالَب بزيادة إنفاقه العسكري.

تصريحات ترامب تأتي بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بأنه تحدث العام الماضي مع مسؤولين كبار عن انسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري ، وأكد ترامب مجدداً على رأيه بأن الحلفاء المقربين من بلاده , يستغلون المظلة الأمنية الأمريكية منذ عقود، وأنه يعتزم وقف ذلك.

وقال: "لا يمكن أن نكون الأحمق الذي يستغله الآخرون .. لا نريد أن نوصف بذلك. وأنا اقول لكم أنه وعلى مدى العديد من السنوات هم يقولون ذلك خلف ظهوركم".

وتركزت كلمة ترامب على التوسيع المزمع لقدرات الصواريخ الدفاعية الأميركية التي قال الرئيس إنها ستصد أية تهديدات جديدة ومن بينها الصواريخ الأسرع من الصوت التي طورتها موسكو، وتقول أنه لا يمكن وقفها من أي صاروخ اعتراض.

وقال ترامب، إن الدفاعات الصاروخية الأميركية الموسعة ستكون "لا مثيل لها".

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