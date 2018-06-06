سعودي يقطع 5 آلاف كلم لمؤازرة منتخب بلاده في المونديال

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أنهى الرحالة السعودي فهد إبراهيم اليحيى رحلة استمرت 75 يوماً، قطع فيها 5 آلاف كيلومتر متجهاً إلى موسكو عاصمة روسيا، بهدف تشجيع منتخب بلاده خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم، على متن دراجته الهوائية منطلقاً من الرياض.

وعبر اليحيى عن سعادته موضحاً سبب قطعه كل هذه الكيلومترات، أن فكرة السفر إلى روسيا على الدراجة كانت بهدف مؤازرة المنتخب السعودي في كأس العالم، حيث انطلق من الرياض إلى موسكو ماراً بتركيا وجورجيا، ووصلت المسافة التي قطعها في الدول الأربع إلى 5145 كلم.

وقال متابعاً أنه جاء لمؤازرة المنتخب، والقصد كان أن يحمل علم المملكة العربية السعودية من الرياض إلى موسكو لدعم المنتخب السعودي في المونديال، حيث استلم علم المملكة من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسلمه إلى سفير خادم الحرمين الشريفين في موسكو الدكتور رائد بن خالد قرملي، الذي قدم له بدوره شهادة تقدير وأثنى عليه مثمنناً جهوده المبذولة، كما أعرب عن تفاؤله بأداء الأخضر السعودي وتحقيق نتائج أفضل من مونديال 1994، والتأهل للأدوار المتقدمة.

وتحدث الرحالة عن إعجابه بروسيا وانبهاره بجمال هذا البلد والاستعدادات القائمة على قدم وساق، والإعلانات التي تملأ الأماكن تحضيراً للمونديال ودعى الجميع لزيارة روسيا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وخاصة في فترة انطلاق المونديال".

مصدر الصورة: واس

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