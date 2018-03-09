فصول السنة تؤثر على طباع الفرد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



كشفت دراسة حديثة، أن فصول السنة تؤثر بشكل كبير على طباع الفرد، فمواليد الفصول المتشابهة، يتَّصفون بصفات محددة ومتقاربة، يُعرفون بها. أكدت الدراسة الطبية أن للفصول دورا في تكوين شخصية الإنسان، تبعًا للظروف المناخية التي تختلف من فصل لآخر.

وفيما يأتي خصائص مواليد كل فصل وفق هذه النتائج:

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الربيع:

فصل الربيع يؤثر في شخصيتك، يعد مواليد أشهر مارس وإبريل ومايو الأكثر حصولًا على معدل "المزاج العالي" يكونون في الغالب متفائلين، ولديهم رغبة في الاعتماد على الذات.



الصيف:

يتمتع مواليد هذا الفصل بخاصية المزاج العالي، ولو بشكل أقل من مواليد أشهر الربيع يستفيدون من كثير من الأمور الإيجابية التي تعود لحرارة أشهر الصيف، لكنَّ أكثر ما يعانون منه، هو تقلُّب المزاج بشكل سريع تعود بعض التأثيرات السلبية لمواليد الصيف إلى نقلهم بشكل متكرر في فصل الشتاء إلى الخارج.

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الخريف:

أكثر ما يُعرف به مواليد هذا الفصل هو التوازن، وهم أقل عرضة من غيرهم للاكتئاب، إذ تكون لديهم القدرة أكثر على تجنب الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، أي تجنب التقلُّب الشديد بين الاكتئاب والبهجة، وأكبر مشكلة يعانون منها، الميل إلى حدة الطبع.



الشتاء:

أقل المواليد حظًا، كونهم يواجهون تحديات عدة، منها ارتفاع مستوى الفصام "السكتزوفرينيا"، وإمكانية وقوعهم في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، والميل نحو الحزن والإحباط. لكن في الجانب الآخر، يبقى مواليد هذا الفصل الأقل ميلًا نحو الغضب، كما أن دراسة مصغَّرة بين المشاهير، بيَّنت أن أكثرهم وُلِدوا في شهرَي يناير وفبراير، ما يعني أن فرصك للشهرة، إن كنت من مواليد الشتاء.