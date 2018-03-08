تمارين منزلية لحرق الدهون فقط بالاعتتماد على ثقل الجسم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
من منا لا تحلم بالحفاظ على جسم رشيق ونحيف .. وصحي .. من منا لا تحلم بحرق كل الدهون والسعرات الحرارية الموجودة في جسمها .. من منا لا تتمنى أن تعيش حياة صحية تمارس فيها الرياضة بشكل يومي وروتيني .. لكن مع كثرة الانشغال والضغط نادرا ما نلاقي الوقت الكافي للذهاب إلى الجيم .. اليوم نحن نحاول أن نجد حلا لهذه المشكلة وسنتعلم سوية كيف نمارس تمارين رياضية في البيت مع المدرب عمر موصللي ..
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