تمارين منزلية لحرق الدهون فقط بالاعتتماد على ثقل الجسم

... عارضات الأزياء تبوح لك بأسرار "الريجيم"! من منّا لا تحسد عارضات الأزياء على جسمها الرشيق وقوامها المتناسق، وجرأتها على ارتداء كلّ ما تتمنّاه وتحلم به؟ وإنّ كنا عزيزتي لن نصل الى ربع طول عارضات أسابيع الموضة، ولكن لم نحرم أنفسنا من اتّباع أسرارهنّ الغذائية لطالما تُكشف لنا؟ اليك أهمّها.

... هل يؤثر وزن زوجتك على نسبة سعادتك؟ يرتبط شكل الجسم المهندم في أذهان الرجال بالشباب والخصوبة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض، لكن هل هي الرشيقة أم البدينة المسؤولة عن سعادة زوجها؟

... خلطة مذهلة لتنحيف البطن في أسبوع! حالكِ كحال معظم النساء حول العالم، فأمنيتكِ الكبرى هي حتماً الحصول على جسم رشيق بعيداً ﻿من﻿ الدهون المتراكمة... ولكن الكابوس الأكبر الذي قد يمنعكِ من تحقيق ذلك هو تلك الكيلوغرامات المتكدّسة والعنيدة حول منطقة البطن والخصر، والتي تُعرف بالعاميّة بالـ"كرش"!

... كيف هنأ موظفو "الآن" المرأة بيومها العالمي؟ ينبع التزام قناة "الآن" بتمكين المرأة من إيمان لا يتزعزع بأن تقدم الوطن العربي بدوره، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحشد من الطاقة غير المستغلة وإمكانات المرأة العربية.

... العلاج بالطاقة الحيوية.. حقائق علمية عن العلم الصاعد على الرغم من أنها غير مرئية .. غير محسوسة .. ولا يمكن تأكيد وجودها .. لكن مع هذا الطاقة الحيوية فـَرضت نفسها لتكون علما وأسلوبَ علاج ٍ معتمد في كثير من المراكز