مطاعم ماكدونالدز تقلب شعارها لأول مرة احتفالا بيوم المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لأولِ مرةٍ في تاريخها، قلبت سلسلةُ مطاعم ماكدونالدز شعارها الذهبي المميز باتجاه السماء في مئةِ فرعٍٍ لها في الولايات المتحدة احتفالاً بيومِ المرأة العالمي الذي يوافقُ اليوم الثامن من مارس.

ويهدفُ قلب الشعار إلى تحويله من حرف إم (‭‭M‬‬) باللغة الإنجليزية إلى حرف دبليو (‭‭W‬‬) وهو أولُ حرفٍ في كلمةِ (‭‭Women‬‬) أو المرأة.

وشمل ذلك قلب الشعار على واجهات المطاعم وعبوات الطعام والزي الرسمي للعاملين في هذه الفروع.

وقال صاحب أحد المطاعم في لينوود بولاية كاليفورنيا إن الجهود المبذولة للاحتفال بالمرأة عن طريق قلب العلامة التجارية التاريخية لماكدونالدز "شيء معبر حقا".

ووفقا للأمم المتحدة فإن يوم المرأة العالمي، الذي يُحتفل به في الثامن من مارس كل عام، يعد فرصة لتذكر الانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والدعوة إلى المزيد من التغيير.

ويعود الاحتفال إلى بداية القرن العشرين، وترعاه الأمم المتحدة منذ عام 1975.

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