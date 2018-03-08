العلاج بالطاقة الحيوية.. حقائق علمية عن العلم الصاعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



على الرغم من أنها غير مرئية .. غير محسوسة .. ولا يمكن تأكيد وجودها .. لكن مع هذا الطاقة الحيوية فـَرضت نفسها لتكون علما وأسلوبَ علاج ٍ معتمد في كثير من المراكز ..



الأبحاث العلمیة أكدت ان 100 %من الامراض العضوية التي یصاب بھا الانسان ترجع لاسباب نفسیة وتحدیدا سببھا یكون الطاقة الحیویة الخارجة من الجسد ... ومن ھنا جاءت فكرة العلاج بالطاقة الحیویة عن طریق مساعدة



المریض على أخراج الطاقات السلبیة من داخله وشحنه بطاقات ایجابیة تُضاعف سرعة العلاج خمسة اضعاف ، من خلال تتبع مساراتِ وحجم ونوع الطاقه داخل الجسم ..

وعلم الطاقة الحیویة من العلوم التى انتشرت فى السنوات الأخیرة وكان لھا نتائج مفیدة فى علاج المرضى وھو فن استخدمه الانسان عبر التاریخ لعلاج العدید من المشكلات البدنیه والنفسیة اضافة الى الجوانب الروحیة خاصة في التعبد والحصول على القوة المعنویة والروحیة .



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