علاج جديد يبشر بـ"سن أمل" دائم للنساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن فريقا من العلماء اكتشف علاجا جديدا، يعيد الحيض إلى المرأة بعد سن اليأس.

أشارت صحيفه بريطانيه بعلاج جديد، يمكنه أن ينهي مشكلة انقطاع الطمث عند النساء

و يعيد الحيض إلى المرأة بعد سن اليأس. وذلك بعد تجربته على عدد من النساء اللاتي تجاوزن الأربعين. وقد حقق العلاج نجاحا باهرا خلال ستة أشهر فقط من تناوله، حيث ارتفع لديهن هرمون أستروجين من جديد.

وقد جرى أخذ الخلايا الجذعية لنخاع 33 سيدة، وحقنها في المبيض لكل منهن، وعادت أعراض الطمث لهن مجددا خلال 6 أشهر.

وكانت دراسة أميركية، قد أظهرت في وقت سابق أن أكبر تأثير لأعراض انقطاع الطمث على حياة النساء، مثل الهبات الساخنة والتعرق ليلا، يحدث بين أوائل ومنتصف الخمسينات من العمر. وذكر الباحثون"، أن النساء في عمر الستين وما فوقه، تتحسن حياتهن في المجمل، وتقل شكواهن من مشكلات في الذاكرة وأعراض جسدية.

لكن ستظل لديهن مشكلات أخرى، مثل اختلال الوظيفة الجنسية والشعور بالإرهاق والتقلبات المزاجية. وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة،: "تشدد الدراسة على ضرورة أن يبادر الأطباء بالتحدث مع النساء عن الصحة الجنسية والتغيرات النفسية المصاحبة للتقدم في العمر".

وأضافت "تعيش النساء حياة صحية ومثمرة لسنوات عديدة بعد بلوغ سن اليأس، مما يخلق طلبا على (خدمات فريدة) لهذه الشريحة من الناس".

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