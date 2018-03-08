الإمارات أفضل مكان للمرأة في الوطن العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(صحف)

كشفت دراسة حديثة أعدتها شبكة الإعلام "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية التي تمنح المرأة أفضل مكان للعيش خلال العام 2018.

وبحسب الدراسة جاءت الإمارات في المركز الـ28 على مستوى العالم.

وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة عربيًا والـ49 عالميًا، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عربيًا والـ56 عالميًا.

وفي المرتبة الخامسة عربيًا جاءت سلطنة عمان في المركز 62 ثم المغرب في المركز السادس عربيا والـ69 على مستوى العالم.

وتربعت الدنمارك على قمة الترتيب العالمي لتزيح السويد من صدارة القائمة التي احتلتها العام الماضي، واحتلت السويد المركز الثاني بعد الدنمارك.

ووفقًا لصحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية فقد صدرت هذه الدراسة عقب إجراء ستطلاع رأي شاركت فيه 9 آلاف سيدة من الدول الواردة في التصنيف.

وجاء الترتيب العالمي كما يلي: الدنمارك، السويد، النرويج، هولندا، فنلندا، كندا، سويسرا، أستراليا، نيوزيلندا، ألمانيا، لوكسمبورغ، النمسا، بريطانيا، فرنسا، أيرلندا، الولايات المتحدة، اليابان، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال

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