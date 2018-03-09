آبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت مصادر في شركة آبل عزم الشركة إطلاق حاسوب الترا بوك "ultrabook" رخيص الثمن هذا العام.

ووفقا للمصادر فإن "آبل تعتزم ربيع العام الجاري إطلاق حاسوب جديد رخيص من سلسلة حواسيب ماك بوم اير MacBook Air، ومن المفترض أن تزوده بأحدث معالجاتها التي ستكون أكثر أمانا وعصية على الاختراق".

ومن المفترض أن تتخلى آبل في الجهاز الجديد عن منفذ "USB-A" وتستبدله بمنفذ "USB-C"، كما ستزود الحاسوب بشاشة بدقة (1440/900 ).

ويتوقع الخبراء أن يرفع إطلاق هذا الحاسوب الرخيص مقارنة بحواسيب آبل الأخرى، مبيعات الشركة بمعدل 10 إلى 15%.

كما تنوي آبل طرح الجيل الثاني من هاتفها "آيفون إس إي"، بعد الأول الذي صدر في مارس عام 2016 ولا يزال متوافرا بالأسواق.ويتمتع "آيفون إس إي 2" بشاشة حجمها 4 بوصات وبصمة إصبع، وبشكل كلاسيكي يشبه كثيرا هاتف "آيفون

5 إس" الذي يعد أحد أنجح منتجات "أبل" منذ طرحت هاتفها الأول قبل 10 سنوات.ومن المتوقع أن يتم تصنيع "آيفون إس إي 2" في الهند، على أن يطرح في النصف الثاني من عام 2018، حسبما أشارت صحيفة "إكونوميك دايلي

نيوز" الصينية.ووفقا للتقارير، سيباع الهاتف الجديد مقابل نحو 450 دولار، أي أقل من نصف ثمن "آيفون X" الذي طرحته "أبل" في الأسواق قبل أسابيع قليلة.وأعلنت شركة أبل الأمريكية أنها توصلت لحل للمشكلة "العجيبة" التي

واجهها بعض المستخدمين في الهاتف الجديد "آيفون X".واشتكى بعض مستخدمي الهاتف الجديد للشركة الأمريكية من أنه يتوقف عن العمل في الطقس شديد البرودة، بمجرد خروجهم من منازلهم.واعترفت الشركة في رد لها على هذا

العطل بأن شاشة آيفون X تصبح غير حساسة للمس مؤقتا بعد تغير مفاجئ إلى بيئة باردة. لكنها تعود بعد دقائق معدودة للعمل مجددا. هذا سيتم إصلاحه في تحديثات نظام التشغيل المقبلة".وقال أحد المستخدمين على موقع "ريديت" إنه

لاحظ أن شاشة هاتفه لا تتجاوب مع اللمس "ما أن أخطو خطوة خارج المنزل. الأمر يستغرق ثانيتين بعد الخروج من البيت إلى الجو البارد حتى تتوقف الشاشة عن العمل".ذلك ما حدث، حيث أصدرت أبل تحديثا جديدا "iOS 11.1.2"

يقضي بحل نهائي للمشكلة، وفق ما ذكره موقع "مترو" البريطاني.التحديث يحلّ أيضا مشكلة "تشوه" بعض الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بواسطة "آيفون X"

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