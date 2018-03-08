ثمان سيدات برزن بين أكثر 30 شخصية عربية مؤثرة تحت الثلاثين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فريق التحرير)

طرحت مجلة فوربس - الشرق الأوسط قائمة جديدة للمرة الأولى باسم 30 under 30، اختارت المجلة فيها أسماء نجحت في ريادة الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية. وتتضمن القائمة العديد من الشباب العربي ممن تألقوا في بلدانهم، وآخرون وجدوا فرصاً مناسبة لإثبات ذواتهم في الخارج.

احتفالا باليوم العالمي للمرأة، نقدم لكم السيدات اللاتي تمكن من فرض أنفسهن بنجاحهن على القائمة.

تالين هزبر

سورية - 29 عاما

تخرجت الفنانة المعاصرة تالين هزبر في الجامعة الأمريكية بالشارقة في مجال الهندسة المعمارية عام 2012، اشتهرت باستخدام الرمل للتشكيل الفني، وعرضت أعمالها الفنية في متحف اللوفر بأبو ظبي، ومعرض "سكة" الفني 2013-2014، و"حافلة الفن" في دبي 2012، وفي مؤتمر "روب آرش" في فيينا عام 2012.

طيم الفلاسي

إماراتية - 26 عاما

أطلقت قناة إذاعية باسم عرض "تيم" (Taim Show) عبر الإنترنت، وتقدم ألعاباً كوميدية ومقالب، كما تتحدث عن موضوعات مختلفة مثل معاناة اللاجئين السوريين، وحفلات الزفاف الفخمة، واليخوت باهظة الثمن، ولديها 2.4 مليون متابع في إنستغرام، وأكثر من نصف مليون مشترك في قناة يوتيوب.



عليا شوكت

عراقية - 28 عاما

تقيم في كاليرفورينا الأمريكية، وشاركت في الموسم الأول لمسلسل Search party في قناة TBS الذي حصل على تقييم 100 % في موقعRotten Tomatoes في دور المحققة Dory، وتنتظر عرض الموسم الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني.

أمل المري

إماراتية - 27 عاما

افتتحت الصديقتان أمل المري وديم البسام واحدة من أولى حافلات بيع الطعام المتنقلة عام 2014 باسم "Salt" لبيع البرغر والبطاطا المقلية بالقرب من أحد الشواطئ في دبي، وتمكنت من تطويرها إلى 10 أفرع فى الإمارات والسعودية.

شما بنت سهيل بن فارس المزروعي

إماراتية - 23

وزيرة الدولة لشؤون الشباب، في الإمارات، وتعد أصغر وزيرة في العالم، وقد شغلت هذا المنصب الذي استحدث عام 2016، بعدما عملت في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بالإضافة إلى عملها كمحلل للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.

بلقيس فتحي

إماراتية - يمنية - 29 عاما

أصدرت بلقيس فتحي ألبومها الثالث (أراهنكم) في عام 2017 وتصدر الأسواق سريعاً، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أحيت أول حفل للسيدات فقط في السعودية، وحفل "مهرجان الشارقة للموسيقي العالمية".

إيف تمراز نجار

لبنانية - 28 عاما

أسست Sensio AIR لرصد نوعية الهواء الذي يحدد المواد المسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح، وشعر الحيوانات الأليفة لحظة بلحظة، ويتم ربط الجهاز بتطبيق للهاتف، بحيث ينصح المستخدمين بتسجيل أعراضهم والحصول على التشخيص لتحسين صحتهم. وقد حصلت نجار على درجة الدكتوراه في العلوم العصبية (Ecole normale supérieure) بباريس. تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والإسبانية.

اليسا فريحة

إماراتية - لبنانية - 27 عاما

تخرجت في كلية الاتصالات- الجامعة الأمريكية بباريس، وفي عام 2014 أسست womena في دبي، وهي مجموعة الاستثمار الملائكي في الشركات الناشئة، من خلال جمع مبالغ الاستثمار من السيدات، ثم ضخها في الشركات الناشئة، وقد مولت الشركة أكثر من 8 شركات ناشئة أبرزها OfficeRock وBayzat وSouqalmal.com.