عساف وبلقيس وصلاح ضمن قائمة فوربس للشباب العرب الأكثر تأثيرً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوربس)

نشرت مجلة Forbes الشرق الأوسط قائمة لأبرز 30 شخصية عربية مؤثرة تحت سن الثلاثين لعام 2018، أدرج فيها أسماء شباب عرب ما دون الثلاثين سنة حققوا نجاحات في مجالاتهم المختلفة ..

ومن بين الشباب ما دون الـ 30 سنة، ذكرت Forbes ثلاثة نجوم عرب لمعت أسماؤهم في الفن وفي الرياضة وهم: الفلسطيني محمد عساف، واليمنية بلقيس ولاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

نظرا لنجاحاتها المتعددة والمتميزة في مجال الفن بوقت يعد قصيرا، ونجاح أعمالها التي تحقق مشاهدات كبيرة عبر "يوتيوب"، وشعبيتها الكبيرة بين الفئة الشبابية، اختيرت الفنانة "بلقيس أحمد" ضمن قائمة مجلة "فوربس"، كأكثر الأشخاص تأثيرا بين الشباب العربي، والتي تضمنت رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية.

أيضا من المشاهير الذي أدرجته المجلة في قائمتها الجديدة والأولى، المطرب الفلسطيني محمد عساف، وأوضحت اختيارها له بأن نجوميته برزت بعد فوزه بلقب برنامج المسابقات الغنائية "Arab Idol" في عام 2013، وفي العام نفسه اختير من الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة.

ولا شكّ أيضاً أن فوربس اختارت لاعب ليفربول محمد صلاح المحترف ضمن قائمتها، حيث احتل المرتبة 29، بعد أن تألق في صفوف الفريق الإنجليزي وأصبح من أهم الهدافين، كذلك، يؤثر ملك إفريقيا بشكل كبير ليس على الشباب العربي فحسب بل على الشباب المشجع لفريق ليفربول الانجليزي.

وذكرت المجلة أن صلاح هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان العام الماضي مميزا بالنسبة له، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1990.

وأشارت مجلة Forbes إلى أن فئة الشباب تحت سنّ الثلاثين تشكّل شريحة كبيرة في العالم العربي بنسبة تصل إلى 60 بالمئة. وفي لائحتها التي تصدرها سنويًا، ضمّت 30 شابًا وشابة الأكثر تأثيرًا ونجاحًا بين الشباب العربي.



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