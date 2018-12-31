تحصل على لقب أجمل فتاة على الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تم اختيار العارضة الفرنسية‎ ‎تيلان بلوندو، البالغة من العمر 17 عاما‎ ‎أجمل فتاة في العالم، وهو ‏لقب كانت قد حصلت عليه سابقا، وتحديدا قبل نحو 11 عاما عندما كانت في السادسة من عمرها‎.‎

في العام 2007، أبهرت هذه الفتاة الشقراء الصغيرة العالم بجمالها، وفي ذلك الوقت توجت باللقب، لتعود وتحصل على لقب أجمل وجه لعام 2018، حيث وقع عليها الاختيار من بين أجمل 100 وجه في العالم.

وعندما بلغت بلوندو العاشرة من عمرها، تم اختيارها لتكون صورة الغلاف في مجلة فوغ، وأصبحت بالتالي أصغر عارضة تظهر صورتها على غلاف المجلة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب جعل الطفلة "أكثر إثارة"، إثار إضافة "المكياج".

وعلى صفحتها على إنستغرام، شكرت جميلة الجميلات المسابقة على الاختيار، وقالت "لا أصدق هذا الأمر"، بحسب ديلي ميل البريطانية.

photo source: getty images - GC Images

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