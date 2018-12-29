11 إطلالة لنجمات عالميات بنقوش جلود الحيوانات الرائجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

في هذا الموسم كانت نقشات جلود الحيوانات رائجة على نحو واسع ، من جلود الفهود ، إلى النمور وحتى جلود الأفاعي و هنا جمعنا لكم أبرز 11 إطلالة لنجمات عالميات وهن ترتدين قطعاً منقوشة

1.اختارت جينيفر لوبيز فستانًا ضيقًا بقبة عالية بنقشة النمر، بأسلوب أنيق أظهر جاذبية قوامها

2.كيم كارداشيان بإطلالة أنيقة بالمعطف بنقشة الحية بأسلوب فاخر ومميز

3.كايلي جينر بأسلوب جذاب وأنثوي بفستان بالنقشة الحيوانية بلمسات من الكشاكش

4.كيت موس بإطلالة جذابة وأنيقة بفستان ميدي وقصة ضيقة بنقشة حيوانية

5.فيكتوريا بيكهام اختارت تنورة ضيقة بنقشة النمر وطول الميدي مع توب باللون الأسود

6.عارضة الأزياء روزي هنتينغتون وايتلي بأسلوب شبابي و"إيدجي" بالمعطف بنقشة الفهد مع بنطلون الجلد الأسود

7.بيلا حديد اختارت معطفًا فاخرًا بنقشة الفهد ونسقته بأسلوب شبابي وجذاب مع اللون الأسود

8.أناقة المغنية شيريل كول بمعطف راقي بمزيج من النقشات الحيوانية بألوان جذابة وأنيقة

9.إطلالة كاجوال ونهارية لـ جيجي حديد بالمعطف بنقشة الحية بأسلوب شبابي

10.أسلوب فريد وجذاب تألقت به الممثلة وعارضة الأزياء أوليفيا باليرمو بإطلالة مميزة بفستان بنقشة النمر

11.إطلالة خاطفة للأنظار اختارت فيها كيندل جينر بنطلون بنقشة الفهد باللونين الأحمر والأسود



مصدر الصور : hiamag

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