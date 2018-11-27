بعد أن عاش لأشهر في المطار.. حسان يغادر إلى كندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حصل لاجئ سوري تقطعت به السبل لأشهر في مطار ماليزي على إقامة دائمة في كندا وهو في طريقه إلى فانكوفر، بحسب ما أعلن محاميه اليوم. وعلقَ حسان القنطار في مطار كوالالمبور منذ آذار(مارس) الماضي، بعد أن منع من دخول ماليزيا لمسائل تتعلق بالتأشيرة، ولم يتمكن من السفر إلى دول أخرى.

وباتت قضية اللاجئ حسن القنطار معروفة على نطاق واسع بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهره وهو يقتات من وجبات طعام تبرعت بها شركات طيران، أو يستحم ويقص شعره في حمامات أحد مطارات كوالالمبور، كما نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب فيه الزواج من أي فتاة ليستطيع الحصول على التأشيرة والخروج من المطار الماليزي الذي علق فيه لأشهر.

وأعلن المسؤولون الماليزيون في وقت سابق أنهم سيعملون مع السلطات السورية لترحيله إلى بلاده التي تشهد نزاعاً. لكن محاميه أندرو بروير قال إن السلطات أحضرت القنطار مباشرة إلى مطار كوالالمبور الاثنين قبل أن تضعه على متن طائرة متوجهة إلى فانكوفر.

وقال بروير إن السلطات الكندية اعتبرت موكله لاجئاً ومنحته الإقامة الدائمة بموجب برنامج اللاجئين. وأضاف "بالطبع سررنا جداً لأن ماليزيا وافقت على ما يبدو والتزمت بالقانون الدولي".

وفي شريط فيديو، قال القنطار إنه سيعبر ترانزيت في تايوان وسيصل إلى "الوجهة النهائية" في اليوم التالي، وتابع "ما كنت لأنجح في ذلك بدون دعمكم ودعواتكم جميعاً".

والقنطار ليس طالب اللجوء الوحيد الذي احتجز في مطار لفترة طويلة.

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مصدر الصورة: موقع صحيفة "thenational"