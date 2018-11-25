قاضية أفغانية: عمل المرأة يجعل أفغانستان أكثر استقراراً

أخبار الآن | كابول - أفغانستان - (خاص)

تم تعيين القاضية أنيسة رسولي مؤخراً كأول امرأة في المحكمة العليا بأفغانستان، وكانت رسولي تدعو لتعيين المزيد من النساء في المناصب القضائية، بما في ذلك منصب رئيسة رابطة النساء الأفغانيات للقضاة، وهي منظمة تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أخبار الآن أجرت لقاء مع القاضية، تحدثت خلاله عن مشاركة المرأة الأفغانية في مجال القضاء، وكيف حاربت من أجل تعزيز حقوقها في المجالات كافة.

تقول أنيسة رسولي: "منذ أربعين عاما، كانت هناك حروب أهلية، وارتفاع نسبة الفقر مستمرة أفغانستان، لذا أرى مشاركة النساء الأفغانيات العمل في القطاعات الحكومية، خاصة القضائية منها، أمر ضروري يمكن أن يُحدث تغييرا في الاستقرار والسلام في أفغانستان.

إن تنصيب امرأة لأول مرة في المحكمة العليا بأفغانستان، هي ثورة كبيرة في تاريخ بلدنا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للنساء الأفغانيات، خاصة في بلد معظم النساء فيه غير متعلمات. لدينا عدد قليل من النساء يعملن كقضاة أو محاميات عام، وبعضهن يعملن في الأقسام القضائية. تعييني في المحكمة العليا خطوة رائعة حقًا بالنسبة إلى النساء الأفغانيات.

لا يهمنا كيف يرى المتطرفون بتعييني في المحكمة العليا، من الواضح أن هذا النوع من التعيين يمثل إجابة رائعة لأيديولوجيتهم. تعييني هو أيضًا رسالة إلى جميع النساء الأفغانيات اللواتي لا يعرفن حقوقهن. وستكون أولويتي الأولى هي زيادة وعي النساء من أجل الحصول على حقوقهن كاملة.

من المؤكد أنه لن تكون مهمة سهلة للحد من الجرائم ضد المرأة، ولكن ومن خلال العمل الجاد والقرارات المناسبة والدعم الأسري الذي أحظى به، آمل في التغلب على بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة في القضاء الأفغاني".



اقرا: العنف ضد المرأة وصمة عار على جبين المجتمعات