"غو فريلانس" تجذب مواهب التكنولوجيا العالمية إلى دبي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أطلقت مدينة دبي للإنترنت، مجمع التكنولوجيا الرائد في المنطقة، باقة تصريح العمل "غو فريلانس" التي تمكّن أصحاب المواهب المستقلين من العمل في قطاع التكنولوجيا. وسيسهم هذا المنتج بمزيد من التطوير والتحسين لمزايا دبي باعتبارها حاضنة مزدهرة لمواهب المبدعين والمبتكرين على المستوى العالمي.

وانسجاماً مع التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدمت مجموعة "تيكوم" التابعة لشركة دبي القابضة، باقة "غو فريلانس" الجديدة المصممة لتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع التكنولوجيا في المنطقة، سعياً لتعزيز مكانة دبي كمركز للإبداع، وملتقى عالمي لأصحاب المواهب والمهارات العالية، واستكمالاً لرسالة مدينة دبي للإنترنت في تسريع النمو الاقتصادي للإمارة، عبر اجتذاب أفضل المواهب، ودمجها في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد في المنطقة.

وتم تقديم الباقة بسعر تنافسي، مع إجراءات توثيق بسيطة تتيح لحاملي التصريح فرصة الوصول إلى مختلف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها مدينة دبي للإنترنت. والمجال مفتوح للتقدم بطلبات الترخيص أمام الخبراء في نطاقات شبكة الانترنت، والأجهزة المحمولة، وتطوير وهندسة التطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلوم البيانات والتحليلات وخدمة العملاء، بالإضافة إلى الجهات المعنية بتقديم الدعم الفني والخدمات التابعة. كما ستتوفر لأصحاب المواهب المستقلين مرونة في اختيار الشركة التي يتعاونون معها، والمشاريع التي يعملون عليها، وجدولة برامج أعمالهم الخاصة.

وفي تعليقه على إطلاق باقة "غو فريلانس"، قال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: "مع التسارع الهائل الذي تشهده ساحة التكنولوجيا في دبي، لا شك بأن استقلالية العمل تنمي وتشجع على الإبداع والابتكار، وينبغي على الشركات مواكبة سرعة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها، حفاظاً على مكانتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الأرباح، كما تحتاج إلى تحقيق أكبر قدر من المرونة في تصميم نماذج عملها، ومنها احتضان أعمال المواهب المستقلة. وفي هذا الإطار، تعدّ باقة "غو فريلانس" حلاً مثالياً يمكن للشركات أن تعتمد عليه في مواكبة الطلب المستمر على المواهب في قطاع التكنولوجيا".

وأضاف: "إلى جانب الحفاظ على أصحاب المواهب، تتيح باقة "غو فريلانس" أمام الشركات فرصة لاجتذاب المبدعين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي، دمج المهارات المتنوعة والأفكار الجديدة ضمن مخزون المواهب المحلي. وسيشجع ذلك على التنافسية السليمة، ويسهل إيجاد الأفكار والمفاهيم الجديدة، وهو ما يحقق قيمة مضافة لا تقتصر على الشركات وحدها؛ بل لقطاع التكنولوجيا بأكمله والاقتصاد عموماً".

وختم المالك بقوله: "حرصت مدينة دبي للإنترنت على تطوير منتجها الجديد "غو فريلانس" بهدف دعم النمو والتطور الذي تشهده المواهب في قطاع التكنولوجيا، وتشجيع أصحاب التفكير الإبداعي والمبرمجين ومطوري التطبيقات وغيرهم على التفاعل مع منظومة عملنا المزدهرة؛ حيث سيصبح المستقلون المسجلون لدينا شريحة أساسية في مدينة دبي للإنترنت، وسيحظون بدخول حصري إلى شبكة فعالياتنا ومبادراتنا".

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