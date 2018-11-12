رحلة للقطب الجنوبي الأولى من نوعها

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يسعى COLIN O'BRADY الى القيام برحلة هي الاولى من نوعها حول القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في رحلة تدوم سبعين يوما مشيا على الاقدام لمسافة تقدر بالف ميل بمفرده، ومن دون اي مساعدات خارجية.

مثل الآلات، والكلاب، وطاقة الرياح او الطائرات الورقية. في الرحلة سيجد كولن نفسه امام تحديات، أهمها ان يعيش فقط على ما يمكنه حمله في زلاجاته، وعليه الا يقبل الطعام أو الوقود أو العتاد لتجديد إمداداته المتناقصة.

يعمل كولن حاليا مع كبار الأطباء في مركز "ستاندرد ستيبشن نيوترشن إبداع" لإنشاء نظام غذائي مخصص لتحسين تغذيته. ويتمثل أحد أهدافه في إثبات أنه ليس هذا المشروع ممكنًا فحسب ، بل أيضًا يريد ان يثبت أن التغذية العضوية الكاملة هي أحد مفاتيح النجاح.

من المقرر ان يستهلك 8000 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على قوته لإكمال الرحلة الاستكشافية، مع كون هذه رحلة استكشافية منفردة ، فإن رفاهية كولن هي 100٪ في يديه. وسوف يسحب زلاجة وزنها 400 باوند مع كل معداته وطعامه ، وتحارب الرياح العاتية ودرجات الحرارة 40 درجة. بالاضافة إلى أن القارة القطبية الجنوبية سوف تقدم له العديد من التحديات في مجالات عدة.

في السنوات الأخيرة ، بعد المأساة التي مر بها هنري وورسلي ومحاولة بن سوندرز - وهما من أكثر المستكشفين القطبيين في العالم - قال الكثيرون إن عبور القارة القطبية الجنوبية هو مستحيل. وكما قالت مجلة "وايرد" ، "من المستحيل الحصول على سعرات حرارية كافية معك عبر قارة أنتاركتيكا." يذكر ان البعثات القطبية ليست لضعاف القلوب. أذ أن القارة القطبية الجنوبية هي أبرد وأشد قارة القارة وأكثرها جفافا على هذا الكوكب.

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