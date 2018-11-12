ماراثون بيروت يجمع فئات سياسية وفنية، و"أبعاد" تسرق الأضواء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نظمت جمعية "بيروت ماراثون" النسخة 16 من حدثها السنوي أمس الجمعة 11 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، والذي بلغ عدد المشاركين فيه هذا العام 48 ألف مشارك من 109 جنسيات ومن جهات سياسية وفنية ورياضية مختلفة.

ومن الجمعيات المشاركة هذا العام في الحدث، جميعة "أبعاد" الحقوقية التي ظهرت بشكل مختلف حيث شاركت ناشطات الجمعية بلافتات كتب عليها "مين الفلتان؟"، بهدف تسليط الضوء على حوادث الاغتصاب ونشر الوعي العام حول الموضوع، وتصحيح الصور السائدة بتجريم الضحية لا المعتدي.

وجاءت هذه الحملة على خلفية الفيديو المصور لتجربة اجتماعية قامت بها الجمعية، تظهر فيها كيف يتعامل الشارع اللبناني مع الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي أو الاعتداء.

وكانت بعض ردود الفعل تتهم الفتاة لما حدث لها وتلومها بدلاً من مساعدتها وتجريم المعتدي.

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