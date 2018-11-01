أميرة يابانية تتخلى عن لقبها من أجل الحب

أخبار الآن | اليابان - (وكالات)

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو من كى موريا وهو من عامة الشعب في حفل تقليدي في مزار ميجي في طوكيو لتصبح أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللائي تخلين عن صفتهن. وتزوجت الأميرة البالغة من العمر 18 عاما، وهى الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتو، من كي موريا وهو موظف بشركة نيبون يوسين للشحن. وأعربت الأميرة في مؤتمر صحفي عن سعادتها البالغة بهذا الزواج وبالحضور الكبير الذي كان متواجدا للتهنئة..

ويحق لأفراد العائلة الامبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وكان الامبراطور أكيهيتو أول ولى عهد يتزوج من عامة الشعب التى أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو. وكانا التقيا فى ملعب التنس.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الامبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء. وستحمل اسم أياكو موريا بعد توقيع أوراق الزواج فى وقت لاحق اليوم.

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