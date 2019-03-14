تحذير من رسائل مزيفة تنتشر بسبب انقطاع الفيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أن تعطل موقع فيسبوك خلال الساعات الأخيرة، بدأت حملة من الشائعات بالانتشار بين مستخدمي الموقع بشكل كثيف، فقد تلقى مستخدمو الموقع آلاف الرسائل التي تدّعي تقديم حل لإعادة تشغيله .

وفي التفاصيل، فبمجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابلا من الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل التقني، فعلى سبيل المثال، لفتت احدى الرسائل الى أن الموقع لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا. وزعمت رسالة أخرى أن هناك طريقة لـ"إعادة تفعيل الحساب" تتمثل بأحد الرموز الذي يجب إرساله إلى 20 مستخدم آخر. وحذّر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة فيسبوك، وأكدوا على ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه فيسبوك بشأن العطل.

يُذكر أن شركة فيسبوك أكدت، الأربعاء، أن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة الانتشار مثل إنستغرام وواتساب وفيسبوك.

ولجأ الموقع الأشهر في العالم إلى موقع تويتر حتى يخبر المستخدمين بأنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة. كما قالت الشركة، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات، لوكالة "بلومبرغ" إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل "بمافي ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين".

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