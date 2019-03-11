روبوت لنقل "أسوأ الأخبار" للمرضى في مستشفى

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

واجه مستشفى أمريكياً موجةً عارمةً من الغضب من قِبَلِ أسرةِ مريض، بعد أن لجأ المستشفى إلى روبوت ليبلغهم أن المريض على وشك الموت.

وخلال وجود إرنست كوينتانا (78 عاما) في قسمِ العنايةِ المركزة مع حفيدته، دخل روبوت إلى الغرفة، فيما ظهر طبيبٌ على شاشةٍ مثبتةٍ على الروبوت، وأبلغَ المريض أن رئتيه لا تعملان.

وكان كوينتانا قد أُدخل إلى مستشفى كايزر برماننت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب معاناته من مشاكل في التنفس، قبل أن يتوفى يوم الثلاثاء.

وقالت حفيدة المريض، أناليسيا، التي صورت المشهد على هاتفها المحمول، إن ممرضة أخبرتهما بأن طبيبا سيأتي قريبا للقاء المريض، لكنهما فوجئا بالروبوت وهو يدخل الغرفة.

وأضافت: "ظهر أمامنا طبيب على شاشة الروبوت، وقال لجدي إن نتائج الفحوصات ظهرت وأن رئتيه لا تعملان"، مشيرة إلى أنها اضطرت لإعادة حديث الطبيب لجدها، لأنه يواجه صعوبات في السمع بأذنه اليمنى، ولم يكن باستطاعة الروبوت أن يتحرك نحو الجهة الأخرى من السرير.

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