اختراع جديد من غوغل.. ذراع تحكم للألعاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (engadget)

تمكنت شركة غوغل من الحصول على حقوق براءة اختراع لذراع تحكم لخدمة الألعاب حيث ستوفر الشركة يد تحكم خاصة بها، بتصميم مألوف مقارنة مع يد التحكم للبلايستيشن والإكس بوكس.

ومن المتوقع أن تعلن عنها خلال مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2019، الذي ينعقد يوم 23 مارس (آذار) الجاري.

وأظهرت براءة الاختراع، تصميم ذراع التحكم للمنصة المخصصة لبث الألعاب، والتي كانت تختبرها الشركة مع تقنية طورتها بنفسها، "مشروع ستريم" Stream Project، وشُبِّهت بأنها "نتفليكس للألعاب".

يُشار إلى أن براءة الاختراع نفسها هي لنظام الإشعارات الخاص بذراع التحكم الذي سيقوم بإشعار اللاعب عندما تكون اللعبة متوفرة الآن، أو أن المستخدم قد تلقى دعوة، أو طلب دردشة من لاعب آخر.

ومن خلال الوصف الملحق مع البراءة تم وضع صور توضيحية تخيلية لشكل يد التحكم مع توفر زر خاص بالمايكروفون ما يشير إلى احتمال وجود المساعد الصوتي أيضاً.

مصدر الصورة:engadget

وتجدر الاشارة الى أن المنتج النهائي للشركة قد لا يتطابق مع هذا التصميم، إلا أنه سيقدم نفس الوظائف للأزرار.

مصدر الصورة: elfagr

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