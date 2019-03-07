شركة تكشف عن مزيج من مبيدات حشرية لمقاومة الملاريا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "باير" الألمانية المتخصصة بإنتاج الأدوية، عن أول مزيجٍ من نوعين من المبيدات الحشرية يطلق عليه اسم "فلودورا فيوجن"، يساهم في مكافحة سلالات مُقاوِمَة للمبيدات من البعوض الناقل للملاريا في أفريقيا.

وفي السياق، قالت رئيسة قسم بذور الخضروات وعلوم البيئة في الشركة جاكلين أبلجيت: "نعم أن مقاومة المبيدات الحشرية لا تزال أحد أكبر التهديدات في مكافحة الملاريا بسبب اعتمادنا على عدد محدود للغاية من المبيدات الحشرية، غير أنّ هذا المبيد الجديد يساهم في مكافحة البعوض الناقل للملاريا". ولفتت إلى أنّه "يتم رش هذا المنتج على الجدران داخل أي منزل ويمكنه قتل البعوض بين 24 و48 ساعة".

وأوضحت أنه "في سياق الحاجة الملحة لأنماط جديدة من التحرك في المكافحة الناجحة للملاريا، يمثل فلودورا فيوجن خطوة كبيرة للأمام في القضاء على المرض".

مصدر الصورة: Popsugar

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