العلماء يثبتون.. النحل يستطيح حل معادلات الرياضيات!

أخبار اآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cbs )

النحلة هذه الحشرة المعجزة، التي تعطينا العسل، وتعلمنا النظام، في الحقيقة يمكنها أن تذهلنا أكثر بقدراتها ، فالعلماء أثبتوا أن لها مهارات حسابية غير متوقعة!

المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا توصل لبعض النتائج الرائعة حول قدرات النحل فقد ظهر أن باستطاعته حل بعض مسائل الرياضيات الأساسية، بما في ذلك مفهوم الصفر بوصفه عددا، وهو ما يجعل هذه الحشرات الصغيرة ندا لقرود الشمبانزي والأطفال في سن الرابعة والببغاء الرمادي الأفريقي المسمى "أليكس".

المدهش في الأمر أن مخ نحلة العسل صغير جدا، وجهازها العصبي المركزي يحتوي أقل من مليون خلية عصبية مقارنة بـ86 مليارا في الإنسان.

ويقول الباحث بالمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا أدريان داير، إن النحلات تفهم الصفر بأنه في الطرف الأدنى من سلسلة متصلة، أي ما يعادل أعلى مستوى لفهم الصفر الذي لوحظ في أي حيوان غير إنساني.

والقدرة التي يظهرها النحل لفهم الصفر تعادل فهمنا لكيفية تمكن الأطفال الصغار من تعلم توضيح الصفر، الذي أصبح أساسا للرياضيات والمجتمع القائم على التكنولوجيا.

وتمثل هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لعالم الحشرات. ومع أن هناك أدلة على أن بعض أنواع العنكبوت قد تكون قادرة على العد، إلا أن نحل العسل أظهر قدرة على التفكير الرقمي على مستوى أعلى بكثير.

وخضعت النحلات لاختبار عبر تقييم تمييز نحل العسل بين كميات صغيرة وكبيرة من الدوائر والمربعات السود على خلفية بيضاء، كان معدل الدقة في الوصول إلى حل هذا اللغز من 70 إلى 75%، وهذا أفضل بكثير من أن يكون صدفة.

ثم جاء الجزء الأصعب من الاختبار وهو الاختيار بين مستطيل أبيض عليه شكل واحد ومستطيل لا شيء عليه، فكانت نسبة النجاح 63% من الوقت.

وهذا الإنجاز، كما يقول الباحثون، يضع نحل العسل في نفس درجة القرود والدلافين وأذكى الطيور، رغم أن هذه الحيوانات تخلط في بعض الأحيان بين الصفر والواحد.

ويبدو أن ذكاء الحشرات لا يستهان به. فقد استطاع النحل الطنان حل "مسألة البائع المتجول" في علم الرياضيات بإيجاد أقصر طريق بين عشرات النقاط المختلفة والتي لا تزال تتحدى الحواسيب العملاقة.

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