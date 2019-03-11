كيف تفرغ صندوق وارد "Gmail" قبل أن تضطر للدفع مقابل المساحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cnbc )

إذا كنت تستخدم Gmail منذ عشر سنوات أو أكثر، فمن المحتمل أن تكون تعمل في حد السعة التخزينية القصوى، بالتأكيد يمكنك الدفع مقابل الحصول على مساحة إضافية ، أو يمكنك ببساطة حذف الرسائل الإلكترونية القديمة وإتاحة مساحة.

منذ عام 2013 ، عرضت Google للمستخدمين سعة تخزينية قدرها 15 غيغابايت فقط . يمكن استخدام هذه المساحة في Gmail وملفات Google Drive صور Google. بالنسبة إلى العديد من المستخدمين ، تشغل رسائل البريد الإلكتروني الجزء الأكبر من هذه المساحة.

نقدم لكن فيما يلي عملية تستغرق 30 دقيقة يمكن استخدامها مرة واحدة سنويًا لحذف آلاف الرسائل الإلكترونية بالجملة.

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الخطوة 1: تحديد البريد الإلكتروني الذي يمكنك حذفه

قد تعتقد أن كل رسائلك الإلكترونية مهمة ، لكنها ليست كذلك. معظم الناس يشتركون في النشرات الإخبارية والتنبيهات الإخبارية التي تعتبر ثمينة في الوقت الحالي ولكنها بعد وقت وجيز تصبح بلا قيمة، حدد هذه الأنواع من رسائل البريد الإلكتروني التي تريد حذفها.

الخطوة الثانية: البحث

على جهاز الكمبيوتر ، انتقل إلى Gmail.com ، وانقر على إحدى رسائل البريد الإلكتروني المتكررة التي حددتها. بعد الفتح ، انقر على رمز النقاط الثلاث أعلى الرسالة الإلكترونية في أقصى الجانب الأيسر من قائمة الرموز. حدد "تصفية الرسائل مثل هذه".

حدد المربع المفتوح أعلى يمين الشاشة ، ثم انقر على "تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث". سيؤدي هذا إلى تحديد كل بريد إلكتروني فردي في البريد الوارد مثل الذي اخترته أولاً. انقر على أيقونة سلة المهملات واحذف رسائل البريد الإلكتروني. افعل ذلك لكل نوع من أنواع البريد الإلكتروني المكرر الذي تريد حذفه.

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إذا كنت قلقًا بشأن حذف الإيصالات ، فلا تقلق. تميل الشركات إلى استخدام عناوين بريد إلكتروني مختلفة للمواد التسويقية وإيصالات العملاء. يمكنك التحقق مرة أخرى من ذلك إذا كنت تشعر بالحذر ، ولكن في معظم الحالات ، ستأتي رسائل البريد الإلكتروني هذه من عناوين بريد إلكتروني مختلفة.

الخطوة 3: البحث عن رسائل البريد الإلكتروني القديمة

في بعض الأحيان ، تقوم الشركات بتغيير عناوين البريد الإلكتروني التي تستخدمها لإرسال الرسائل الإخبارية والتنبيهات ، لذلك قد ترغب أيضًا في العثور على إصدارات قديمة من تلك الرسائل الإلكترونية وتكرار هذه العملية. سيتيح لك ذلك حذف المزيد من نسخ رسائل البريد الإلكتروني هذه.

سينقلك هذا الرابط إلى عمق علبة الوارد الخاصة بك - 100 صفحة في العمق ، على وجه الدقة. وبمجرد الوصول إلى هناك ، يمكنك العثور على رسائل البريد الإلكتروني القديمة وتكرار العملية من الخطوة 2 لحذفها بالجملة. يمكنك أيضًا التنقل عبر البريد الوارد من خلال تعديل عنوان URL. في نهاية عنوان URL ، يجب أن يُقال "p100". كلما كان الرقم أكبر ، كلما رجعت في بريدك الوارد.

الخطوة 4: التدمير

تختفي الرسائل الإلكترونية المحذوفة من بريدك الوارد ، ولكنها ستظل قائمة لمدة 30 يومًا أخرى في المهملات. إذا كنت في حاجة ماسة إلى مساحة ، فانتقل لأسفل على القائمة اليمنى من الشاشة وافتح مجلد المهملات. هناك ، حدد "Empty Trash now" واحذف كل شيء.

الخطوة 5: إلغاء الاشتراك

الآن بعد مسح المساحة ، يمكنك أيضًا اتخاذ خطوة للحفاظ على صندوق البريد الوارد نظيفاً باستخدام زر إلغاء الاشتراك في Gmail. يمكنك استخدام هذه الميزة لإيقاف تلقي أية رسائل إخبارية لم تعد تريدها.

للقيام بذلك ، انقر فوق أحد هذه الرسائل الإخبارية. بمجرد فتحه ، ابحث عن زر "إلغاء الاشتراك" تحته خط رمادي خفيف بأحرف صغيرة. انقر فوق ذلك ثم انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" الأزرق الكبير . كرر هذا لأي رسالة إخبارية لم تعد تريدها.

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الخطوة 6: إعداد الفلاتر

الآن بعد أن تم الغاء اشتراكك ، دعنا نفعل شيئًا حيال ذلك العداد المتزايد باستمرار لرسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة.

أقترح استخدام ميزات فلتر Gmail لتمييز بعض رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بدون حذفها. هذا أفضل استخدام لأشياء مثل الإيصالات من الخدمات التي تستخدمها غالبًا ، مثل Uber أو Venmo أو Netflix أو Apple.

ابدأ بالنقر على أحد هذه الرسائل الإلكترونية. انقر على رمز النقاط الثلاث في أعلى اليمين ، متبوعًا بـ "تصفية الرسائل مثل هذه". في الشاشة التالية ، انقر على "إنشاء فلتر" ، ثم حدد المربع "وضع علامة كمقروء". إذا كان لديك مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة ، يمكنك أيضًا تحديد المربع الذي يحتوي على "تطبيق فلتر أيضًا على مطابقة المحادثات". قم بإنهاء العملية بالنقر فوق "إنشاء عامل تصفية".

إذا كنت بحاجة إلى تعديل الفلاتر أو حذفها ، فيمكنك العثور عليها جميعًا عن طريق النقر على رمز الترس في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة وتحديد "الإعدادات". يمكنك العثور على جميع الفلاتر بالنقر على "الفلاتر والعناوين المحظورة".



مصدر الصور : cnbc

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