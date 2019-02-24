التغير المناخي يتسبب بانقراض أحد الثديات الأسترالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cent.com)

بكل أسف أضيف "برامبل كاي ميلوميز" ، وهو من أنواع القوارض الذي كان يعيش في جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا ، والثدي الوحيد الذي يعود إلى الحاجز المرجاني العظيم ، هذا الأسبوع إلى قائمة الحيوانات التي أعلنت الحكومة الأسترالية أنها انقرضت.

ووفقا للعلماء ، فإن انقراض الثدييات الصغيرة هو النتيجة الأولى للـتغير المناخي الذي يتسبب به الانسان .

وأعلنت وزيرة البيئة الأسترالية ميليسا برايس الانقراض في مذكرة حول الأنواع المهددة التي أطلقها مكتبها يوم الاثنين ونشرت في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد.

وأوصت الوزيرة في البيان الصحفي بـنقل القارض" برامبل كاي ميلوميز " من الفئة المهددة بالانقراض إلى الفئة المنقرضة".

وبحسب دراسة نشرت سنة 2016 أعدها باحثون في جامعة كوينزلاند الاسترالية فقد رجحوا ان يكون الغرق التدريجي للجزيرة التي لا ترتفع عن سطح البحر سوى امتار قليلة، او ارتفاع مياه البحر على شواطئها، ادى الى فقدان هذه القوارض موطنها، الامر الذي يفسر اختفاءها الكامل.

ومنذ العام 2009 لم يشاهد اي من هذه القوارض في الجزيرة.

وكانت هذه القوارض الثدييات الوحيدة التي كانت تستوطن مناطق الحاجز المرجاني العظيم، وقد اكتشفت في العام 1845 مع وصول الاوروبيين الى هذه الجزيرة.وفي العام 2014، قرر عدد من العلماء تنفيذ عمليات بحث واسعة عن هذه القوارض بهدف انقاذ هذا النوع من الاندثار، ونصبوا لذلك الكمائن ووضعوا اجهزة التصوير، لكنهم لم يعثروا على اي من هذه الحيوانات.

مصدر الصورة : cent.com

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