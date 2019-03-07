خطة تحويل جديدة لفيسبوك يكشفها زوكربرغ

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي، في منشور على مدونة الأربعاء.

ويسعى زوكربرغ الى تحويل فيسبوك من شركة معروفة بالشراهة للمعلومات الشخصية التي يتشاركها مستخدموها إلى شركة تمنح الناس مزيدا من السبل للتواصل بطريقة خاصة فعلا، فيما تتم حماية أفكارهم وصورهم الخاصة بتشفير لا يمكن حتى لفيسبوك أن تتغلب عليه.

ويخطط زوكربرغ لربط تطبيق "الماسنجر" على فيسبوك بتطبيقي واتساب وانستغرام ليتسنى للمستخدمين التواصل باستخدام الرسائل من خلال كل التطبيقات.

وجاء ذلك بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها شركة فيسبوك عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.

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