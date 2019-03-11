"الفاكس" ما زال حاضراً بقوة.. هذا ما كشفته الأرقام

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (واشنطن بوست)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الإثنين، أنّ "الفاكس ما زال يحظى بشعبية واسعة في العديد من الشركات الكبرى وبعض القطاعات الحكومية، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، على الرغم من أنه أصبح عنواناً للتكنولوجيا القديمة".

وتبعاً للصحيفة، فإنّ "مسحاً عالمياً أجري في العام 2017، كشف أنّ "89% من موظفي 200 شركة كبيرة يستخدمون الفاكس في المراسلات".

كذلك، فقد أجرى مسحٌ آخر على أكثر من 1500 شخص من أعضاء المنتدى الإلكتروني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، وقد كشفت النتائج أنّ 89% من هؤلاء لا يزالون يستخدمون الفاكس.

وبنظر الكثيرين، فإنّ "الفاكس قد يكون أكثر أماناً وسهلاً وأكثر ملاءمة لعادات العمل الحالية من الرسائل عبر البريد الالكترني". كذلك، فقد أصبحت خدمات الفاكس المعتمدة على الذاكرة الحسابية الأكثر رواجاً، إذ تعالج الرسائل كصور أو ملفات pdf مرففقة برسائل البريد الإلكتروني.

مصدر الصورة: Express-Mailing

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