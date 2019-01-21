عراقية تفوز بتاج الجمال في أمريكا (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

توجت الطالبة العراقية آية الآغا بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، وهي العراقية الأولى التي تظفر بهذا التاج منذ عام 2010.

وتنوي الآغا التي تحمل الجنسية الأمريكية، تسخير وقتها للحرص على خدمة قضايا المرأة واللاجئين العرب حول العالم.

تم تتويج الملكة ذات الـ 20 عاماً، في حفل أقيم في ولاية "أريزونا". وتستعد الملكة الجديدة لدراسة الطب خلال العام المقبل، علماً أنها طالبة في السنة الثالثة في دراسة الأدب الإنجليزي والعلوم البيولوجية.

تتميز حسناء بلاد الرافدين بثقافة واسعة وتمتلك أهدافاً نبيلة فهي لا تتردد في مساعدة اللاجئين والدفاع عن قضايا المرأة في العالم.

وفي ما يتعلق بمسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا فإنها لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي فيه المتسابقات لباس البحر، حيث تعرض كل متسابقة زيها الوطني ويكون اختيار لجنة التحكيم مبني على مدى تميز شخصية المرشحة وسقف اللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية، إلى جانب القدرة على الإندماج في خدمة المجتمع.



وخطفت اللبنانية نادين المصري لقب الوصيفة الأولى لملكة الجمال، بينما حظيت السورية فرح الحافظ بلقب الوصيفة الثانية، ولأول مرة نجحت السعودية بسمة العتيبي في الحصول على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الغناء الذي أبهر الحضور، كما فازت الأردنية جوي النمري بتصويت الجمهور.



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